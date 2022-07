Sistema do TSE para divulgação de candidaturas já está disponível

Plataforma possui objetivo de fornecer mais informação para a população sobre os postulantes a cargos públicos representativos

O DivulgaCand traz as candidaturas registradas em todo o Brasil para as eleições de 2022. Como o prazo para as convenções partidárias ainda segue até o dia 5 de agosto e, após, os partidos ainda têm até 15 de agosto para fazer os registros das candidaturas, os nomes vão surgindo aos poucos na plataforma até lá. Até o final da plataforma da última segunda-feira, 25, havia 36 candidatos mobilizados, nenhum da corrida presidencial, tampouco candidatos das regiões Sul e Sudeste. Qualquer pessoa pode acessar o sistema no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sem necessidade de cadastro ou login. O objetivo da plataforma é fornecer mais informação para a população sobre os candidatos. É possível consultar, por exemplo, o grau de instrução, proposta de governo, bens declarados à Justiça Eleitoral, além de eventuais registros criminais. Dados sobre as prestações de contas de campanha também vão ser disponibilizados na plataforma a medida que os recursos forem declarados. O primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 2 de outubro e o segundo dia será no dia 30 do mesmo mês.

*Com informações da repórter Carolina Abelin