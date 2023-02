Sisu 2023 tem mais de 1 milhão de inscritos concorrendo a vagas em instituições públicas

Edição do programa do MEC superou a de 2022 no mesmo período, sendo 1,76% maior

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Sisu é o programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino



No primeiro semestre de 2023, pouco mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, programa do Ministério da Educação que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino. Cada inscrito teve direito a escolher até dois cursos. Essa edição do programa superou a de 2022 no mesmo período, sendo 1,76% maior. Foram ofertadas mais de 220 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, das quais 63 são universidades federais. As vagas são destinadas às pessoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 e que conseguiram uma nota acima de zero na redação. No balanço final divulgado pelo MEC, a região Nordeste registrou o maior número de inscritos, com 40,1% do total. O Sudeste vem na sequência, com 33,8% dos inscritos; seguidos do Sul, com 9,5%; Norte, com 8,8%; e Centro-oeste, com 7,8% dos inscritos. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Camilo Santana, comemorou o crescimento no número de inscritos do Sisu. Ele desejou boa sorte aos estudantes e lembrou que o resultado do processo seletivo será divulgado pela pasta no dia 28 de fevereiro, e que os inscritos terão até o dia 8 de março para manifestar interesse na lista de espera.

*Com informações da repórter Iasmin Costa