Skaf não descarta concorrer às eleições em 2022 e elogia possível candidatura de Tarcísio de Freitas

Paulo Skaf concedeu entrevista ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 22



Após 17 anos à frente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf deixará a presidência da instituição. Sobre os próximos passos, o empresário não descarta concorrer a algum cargo nas eleições de 2022. Em entrevista ao Jornal da Manhã desta quarta-feira, 22, Skaf revelou que deve bater o martelo sobre a decisão a partir de janeiro de 2022. Seu foco na reta final de 2021 é fazer a transição para o mandato do empresário Josué Gomes da Silva como presidente da Fiesp. “A questão política vai depender das circunstâncias. No início do próximo ano, a partir de janeiro, eu vou analisar com bastante cautela, bastante calma. Naturalmente, eu tenho esse lado meu do espírito público. Eu sou um empresário, mas tenho espírito público. Se eu puder e se estiver no meu destino continuar a servir o meu país através de um cargo público, eu vou enfrentar isso com o maior prazer”, afirmou Skaf. “Mas é uma decisão que eu estou deixando para tomar a partir de janeiro do próximo ano”, completou.

Skaf deve concorrer a uma vaga no Senado Federal ou na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, seu apoio será direcionado ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que ainda não confirmou a sua candidatura. Ao analisar os pré-candidatos ao governo do Estado, o presidente da Fiesp acredita que as opções são “mais do mesmo”. “O Haddad deve ser candidato ao governo, o Márcio França também. Não sei como o Boulos vai ficar nisso. Temos também o Rodrigo Garcia. Ou seja, nós temos mais do mesmo, PSDB versus PT. São aqueles mesmos que estão ao longo dessas décadas todas deixando o rodoanel sem conclusão, deixando os monotrilhos parados, os metrôs na velocidade de 2 quilômetros por ano. A Saúde está deixando a desejar, a Segurança Pública também. As escolas do Estado realmente são de má qualidade. Tudo isso tem que ser mudado”, analisou Skaf, que vê em Tarcísio uma chance de mudança.

“Eu recebo com muita satisfação a possibilidade de nós termos o Tarcísio de Freitas como candidato a governador aqui de São Paulo. Ele é uma pessoa nova, séria, honesta, competente. Primeiro de turma, ou seja, competente na sua formação e competente no seu trabalho, reconhecido como um dos melhores ministros do presidente Bolsonaro. Há unanimidade quanto a isso”, apontou o empresário, que espera que o ministro invista na infraestrutura do Estado. “São Paulo está precisando de alguém que faça o Estado virar um canteiro de obras. A gente precisa ter iniciativas e terminativas. Tarcísio já mostrou, não é teoria. É uma renovação, uma cara nova, uma história nova para São Paulo”, finalizou Skaf.