Bia Kicis diz confiar na vitória de Bolsonaro contra Lula

Em entrevista ao Jornal Jovem Pan, presidente da Comissão de Constituição e Justiça analisou cenários da corrida presidencial de 2022

Cleia Viana/Câmara dos Deputados - 27/05/2021 Deputada também defendeu a liberdade de debate para o pleito de 2022



Em meio às articulações políticas para as eleições de 2022, diversas pesquisas de intenção de voto apontam para uma polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com uma vantagem do petista na maioria dos levantamentos. Nomes da chamada terceira via como Sérgio Moro (Podemos), João Doria (PSDB) e Ciro Gomes (PDT) aparecem na sequência, mas com um percentual menor que os dois líderes. Em entrevista ao Jornal Jovem Pan desta terça-feira, 21, a deputada federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Bia Kicis (PSL-DF) falou sobre as perspectivas, afirmando que vê Lula e Bolsonaro como principais concorrentes, mas que acredita na vitória do atual presidente.

“Eu acredito que teremos Bolsonaro e Lula, que serão esses dois atores. E eu confio na eleição do presidente Bolsonaro, com todas as dificuldades que nós estamos tendo. Eu vou falar de uma coisa que me preocupa, que é o cerceamento do debate. Para que haja eleições é preciso que haja debate no ambiente democrático, e a gente já está vendo o ministro Barroso procurando o Telegram, que é um ambiente que não cerceia conservador, já buscando e o TSE criando ‘fake news vai ser crime’. Quer dizer, quando vocÊ defende uma ideia que não é a ideia que os julgadores defendem isso passa a ser desinformação. Temos que ter liberdade para debater qualquer tema. Se não for assim, as eleições ficam prejudicadas”, afirmou Kicis no programa.

Confira o programa desta terça-feira, 21: