Sob ameaça, vereadores do RJ terão direito a carros blindados

Permissão foi dada pelo presidente da Câmara Municipal da capital fluminense, Carlo Caiado (DEM), por causa de ataques a parlamentares

Reprodução/Jovem Pan Carro de Luciano Vieira, vereador do Rio de Janeiro, que foi atingido por tiros em junho de 2022



Os vereadores da cidade do Rio de Janeiro terão direito a carros blindados. A medida vem após uma série de ameaças, tentativas de assalto e supostas tentativas de homicídio contra parlamentares. A permissão foi dada pelo presidente da Câmara dos Vereadores da capital fluminense, Carlo Caiado (DEM), e agora os vereadores poderão alugar carros blindados para fazer deslocamentos. Esses veículos poderão ser utilizados, em princípio, por seis meses e os gabinetes receberão uma verba de R$ 7,5 mil para a locação. Em 2018, a vereadora Marielle Franco (PSOL) foi executada a tiros na região central da cidade. Se estivesse em um carro blindado, a parlamentar e seu motorista, Anderson Gomes, poderiam ter se salvado, de acordo com o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os vereadores Rosa Fernandes (PSC), Luciano Vieira (Avante), Verônica Costa (PL), Vitor Hugo (MDB) e Ulisses Marins (Republicanos) enfrentaram cenas de violência nos últimos meses, o que motivou a decisão.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga