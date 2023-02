Sobe para 54 o número de mortos após temporal no litoral norte de SP

De acordo com o governo do Estado de São Paulo, a prioridade segue no socorro às vítimas e no acolhimento dos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados

NELSON ALMEIDA / AFP São Sebastião foi uma das áreas do litoral de São Paulo mais afetadas pelas enchentes



Nesta sexta-feira, 24, um boletim emitido pelo governo do Estado de São Paulo informou que 54 óbitos foram confirmados, até o momento, das vítimas do temporal que atingiu o litoral norte paulista. Dentre os mortos, 53 foram encontrados em São Sebastião e um em Ubatuba. Desses, 38 corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São 13 homens adultos, 12 mulheres adultas e 13 crianças. De acordo com o governo, a prioridade segue no socorro às vítimas e no acolhimento dos mais de 2.251 desalojados e 1.815 desabrigados. Equipes do município de São Sebastião com psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítima. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) liberou na noite desta quinta-feira, 23, o tráfego de veículos no km 174 da rodovia Rio-Santos (SP-055), no trecho entre São Sebastião e Ubatuba. Desde a última quarta, 22, a circulação de veículos de serviço e emergência já estava autorizada no local, mas, partir de agora, todos os veículos podem circular pelo trecho, que funciona em operação comboio no momento.

O Governo de São Paulo também orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte neste fim de semana. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região. A Polícia Civil e o Procon-SP prosseguem com a operação para a fiscalização do comércio na região do litoral norte. No primeiro dia de operação conjunta, realizado nesta quinta, os fiscais do órgão do consumidor e os policiais fiscalizaram oito estabelecimentos comerciais. Nestes locais, nenhuma irregularidade foi encontrada no momento da diligência, mas os fornecedores foram notificados para apresentação de documentos sobre as movimentações realizadas em dias anteriores para análise das autoridades competentes.

O Fundo Social de São Paulo e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil já encaminharam mais de 112 toneladas de doações para as vítimas das chuvas. As cidades que já receberam as doações são Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba, Guarujá e São Sebastião. A partir desta sexta-feira serão priorizados o recebimento de alimentos e água. A solicitação é para o oferecimento, principalmente, de arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, achocolatado, café, farináceos, tempero pronto e enlatados em geral. Esses produtos são necessários para que a equipe de voluntários da ação consiga montar cestas básicas completas e enviar aos atingidos pelo desastre natural. Clique aqui e saiba como fazer a sua doação.