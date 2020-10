Somente em 2020, 13 adolescentes e crianças foram vítimas de bala perdida no Rio

Os números apresentados são menores do que os do mesmo período do ano passado

Pixabay Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, em 2020 foram 3.560 tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro



Treze crianças e adolescentes já foram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro em 2020. Os dados são da plataforma Fogo Cruzado, acompanhada por cariocas e fluminenses que estão de olho na violência no Estado. Os dados são referentes à região metropolitana da capital do Rio de Janeiro. Apesar de tristes e lamentáveis, eles são menores do que os números apresentados no mesmo período do ano passado. A pandemia teve um lado positivo: reduziu os casos de violência e criminalidade no Rio de Janeiro. O último adolescente morto foi o jovem Leônidas da Silva, de 12 anos, em Bonsucesso.

Ele tinha acompanhado a avó ao supermercado quando os dois se viram em meio a um tiroteio. Leônidas e uma outra mulher acabaram sendo atingidos por balas perdidas. Ela, felizmente, sobreviveu. O menino não teve a mesma sorte e foi a 13ª criança ou adolescente vítima de tiro. A pandemia da Covid-19 ajudou a reduzir os casos de violência, que caíram em torno de 40% — mas os números absolutos ainda chama a atenção. Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, em 2020 foram 3.560 tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro, 1.348 baleados e 663 mortos até agora.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga