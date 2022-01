SP deve anunciar na próxima quinta os protocolos para desfiles de Carnaval no Anhembi

Foram discutidos uso obrigatório de máscara, apresentação de passaporte da vacinação e testes negativos de Covid-19, além da redução no número de integrantes das escolas

Foto: NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile da escola de samba Pérola Negra, no grupo especial do Carnaval 2020, no Sambódromo do Anhembi em São Paulo



Nesta segunda-feira, 17, uma nova reunião foi realizada entre Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, Liga das Escolas de Samba de São Paulo, União das Escolas de Samba Paulistanas e São Paulo Turismo, para definição do protocolo sanitário a ser cumprido nos desfiles de Carnaval do sambódromo do Anhembi. Foram discutidos pontos como uso obrigatório de máscara, apresentação de certificado de vacinação e testes de Covid-19. Os protocolos para o desfile devem ser oficializados pela prefeitura da cidade na próxima quinta-feira, 20. Segundo a Liga das Escolas de Samba, uma das propostas feitas foi a redução no número de integrantes das escolas para 1.500.

Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Folha apontou de 81% da população brasileira é a favor da apresentação do comprovante de vacinação para entrada em shows e eventos. Em entrevista ao Jornal Jovem Pan, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-SP), Percival Maricato, falou sobre o uso do certificado de vacinação no setor. “Ninguém é obrigado a exigir o passaporte da vacina. Isso é inviável em bares e restaurantes. Geralmente, eles são muito abertos, têm mesas nas calçadas, não tem pessoal para controlar, então é inviável se por em prática”, opinou. Percival disse que alguns bares estão dando descontos como forma de incentivar a vacinação. Sobre os festejos de Carnaval, segundo ele, não impactam no faturamento dos bares e restaurantes da capital paulista, mas a Abrasel-SP é favorável à realização da festa.

