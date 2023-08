SP lança protocolo e campanha de combate à violência contra mulheres

Iniciativas têm por objetivo reforçar e padronizar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos privados e públicos

Marcelo S. Camargo / Governo do Estado de SP Governador Tarcísio de Freitas durante lançamento do protocolo 'Não Se Cale'



O governo de São Paulo lançou nesta terça-feira, 1º, o protocolo “Não Se Cale” e a campanha “São Paulo Por Todas” para reforçar as estratégias de proteção das mulheres em estabelecimentos privados e públicos. O objetivo também é padronizar as formas de acolhimento e suporte do poder público. Além disso, foi anunciada a instalação do Espaço Maternidade no Metrô, um projeto piloto que tem como foco oferecer um local confortável e seguro para acolher mulheres que precisam amamentar, trocar fraldas e cuidar dos bebês. O projeto é desenvolvido em parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), com apoio da Secretaria da Saúde. “Se este evento está lotado de mulheres hoje, vestindo a camiseta do programa e apostando no protocolo ‘Não Se Cale’, é porque vocês acreditam nisso tanto quanto eu. É porque vocês sabem que nós vamos fazer a diferença juntos. Vamos fazer juntos o combate à violência contra as mulheres. Tenho certeza que a gente vai entregar, daqui a alguns anos, uma situação muito melhor do que a gente recebeu e que São Paulo vai se tornar referência em políticas para a mulher”, declarou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, ao lado da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas. A solicitação de ajuda poderá ser feita tanto verbalmente quanto por meio de um gesto já utilizado mundialmente para simbolizar essa necessidade e que, agora, passará a ser adotado em São Paulo e divulgado pelo poder público e entidades empresariais e comerciais. O sinal é feito com apenas uma mão: palma aberta para cima, polegar flexionado ao centro e dedos fechados em punho.