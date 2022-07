SP pode aumentar em cinco anos a idade máxima para entrar na PM

Limite de 35 anos já é adotado nos Estados do Rio de Janeiro, Piauí, Ceará, Tocantins e Pernambuco

WILLIAN MOREIRA / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Mesmo passando no concurso na prova teórica e na prova prática, quem tem mais do que a idade limite não pode ingressar na Polícia Militar, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros



Quem deseja ingressar em uma das carreiras da Polícia Militar não pode ter mais de 30 anos, e em São Paulo existe um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa (Alesp) que propõe aumentar esse limite em 5 anos. A medida já é adotada no Rio de Janeiro, Piauí, Ceará, Tocantins e, mais recentemente, em Pernambuco. Mesmo passando no concurso na prova teórica e na prova prática, quem tem mais do que a idade limite não pode ingressar na PM, na Polícia Civil e no Corpo de Bombeiros.

Elevar a idade máxima para até 35 anos é o que deseja a deputada estadual Letícia Aguiar (PP), que falou sobre o projeto em entrevista à Jovem Pan News: “Sou autora do Projeto de Lei Complementar 52/2019, que visa aumentar a idade de ingresso na Polícia Militar. Atendendo uma demanda preocupada com a questão da segurança pública, nós identificamos que precisamos solucionar essa injustiça. Tem muitas pessoas que estão completamente aptas e prontas pelo teste de aptidão física a entrar na Polícia Militar e elas são impedidas de entrar pelo fator idade”.

A pauta está em andamento na Alesp e já foi aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Existe a expectativa que a medida seja votada e aprovada até o final do ano. Além de aumentar a idade de ingresso, a autora do projeto reforça a importância de melhorar os mecanismos e fundamentos que zelam pelas autoridades, como a promoção de garantia de atendimento médico e psicológico para os policiais.

*Com informações do repórter Vinicius Alexis