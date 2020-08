SP: Primeiro show Drive-in, em shopping, aconteceu neste final de semana

Para seguir os protocolos de segurança, somente 80 carros podem acompanhar a apresentação no estacionamento do Shopping Metrô Tatuapé

Eduardo e Sofia comemoraram o aniversário de namoro de 6 anos de um jeito diferente. O casal viajou de carro de Sorocaba até o Tatuapé, em São Paulo, para acompanhar o show da banda cover Beatles 4ever, o primeiro realizado com o método de drive-in em um shopping center. Sofia conta que o amor e o cansaço da quarentena fizeram com que eles buscassem essa nova forma de entretenimento.

Para seguir os protocolos de segurança, somente 80 carros podem acompanhar a apresentação no estacionamento do Shopping Metrô Tatuapé. Cada veículo pode ter 4 pessoas, a um valor de R$ 15. Inicialmente, a banda faria uma apresentação, mas os ingressos se esgotaram tão rápido que a administração do local abriu um data extra. O gerente de Marketing do Shopping Metrô Tatuapé, Danilo Senturelle, atribui o sucesso do formato à reinvenção do entretenimento ocasionada pela quarentena.

A Beatles 4ever, primeiro cover da banda de sucesso na América Latina, tinha feito algumas lives no período da quarentena. Raffa Machado, cover de Paul McCartney, conta que sentiu falta de olhar para uma plateia calorosa, mesmo que de dentro do carro. Nesse novo tipo de apresentação, respeitando o isolamento, as buzinas tomaram lugar dos aplausos, pelo menos enquanto as restrições pela pandemia continuarem.

