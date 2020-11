SP terá mais de mil escolas em tempo integral a partir de 2021

Aumento é de quase 300% em relação ao número de 2018

DIRCEU PORTUGAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O secretário da Educação, Rossieli Soares, diz que a ampliação levou em conta a necessidade de cada aluno



A partir de 2020, mais 400 escolas estaduais do Estado de São Paulo passarão a ter ensino integral. Com isso, serão 1.064 unidades com 542 mil vagas operando por 9h30 — um aumento de quase 300% em relação ao número de 2018. De acordo com dados da Secretaria de Educação, quase metade dos municípios vão contar com carga horária ampliada na rede estadual.

O secretário da Educação, Rossieli Soares, diz que a ampliação levou em conta a necessidade de cada aluno. Segundo o secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, não houve nenhum caso de contaminação por coronavírus dentro das escolas. A gestão João Doria confirmou que as férias de verão serão mantidas em dezembro e janeiro, com a retomada prevista para o início de fevereiro.

*Com informações da repórter Nanny Cox