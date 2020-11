Bolsonaro escolhe último colocado da lista tríplice como reitor da UFPB

Nomeação causou indignação entre os estudantes da universidade

Reprodução/Angélica Gouveia/UFPB Valdiney Gouveia deve assumir a UFPB na próxima quarta-feira, 11 de novembro



O presidente Jair Bolsonaro nomeou o professor Valdiney Veloso Gouveia como o novo reitor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). A nomeação foi publicada na manhã desta quinta-feira, 5, no Diário Oficial da União (DOU). A chapa de Gouveia,“Orgulho de ser UFPB”, que tem Liana Albuquerque como vice-reitora, ficou em terceiro lugar na lista tríplice formada pelo Conselho Universitário (Consuni), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) e Conselho Curador da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). O resultado também foi mesmo para a consulta online realizada com os alunos da instituição. A lista foi enviada dia 11 de setembro ao Ministério da Educação (MEC). A escolha do presidente pela chapa com menos votos indignou os estudantes da UFPB, que utilizaram as redes sociais para protestar.

Segundo a universidade, as professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega tiveram 47 votos dos conselheiros; os professores Isac Medeiros e Regina Celi contaram com 45 votos; e os docentes Valdiney Gouveia e Liana Albuquerque não receberam votos dos conselheiros UFPB. Em consulta online, realizada em 26 de agosto, as candidatas da Chapa 2, denominada “Inovação com inclusão”, encabeçada pelas professoras Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega, venceu com soma ponderada e normalizada de 964,518. Os professores Isac Medeiros e Regina Celi, candidatos pela Chapa 1 – “UFPB em primeiro lugar”, obteve soma ponderada e normalizada de 920,013. Já a Chapa 3, de Gouveia e Liana, teve soma ponderada e normalizada de 106,496. De acordo com o decreto, Gouveia deve assumir na próxima quarta-feira, 11 de novembro.