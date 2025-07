STF interroga núcleo 3 de suposta trama golpista nesta segunda-feira

Segundo denúncia da PGR, grupo era responsável pelas ações táticas da conspiração; missão era executar um plano que incluía prisão e assassinato de autoridades

Ton Molina/STF Supremo Tribunal Federal interrogou 13 réus dos núcleos 2 e 4 na semana passada



O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma, nesta segunda-feira (28), a fase de interrogatórios dos acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Corte começará a ouvir os dez réus que compõem o chamado “núcleo 3” da trama, um grupo de elite formado por militares e apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o braço operacional do plano. Este grupo, conhecido como “Kids Pretos”, era responsável pelas ações táticas da conspiração e era composto por militares da ativa e da reserva do Exército, além de um policial federal. Segundo a denúncia, a missão do núcleo era executar um plano que incluía a prisão e até mesmo o assassinato de autoridades, forçando uma intervenção militar e impedindo a diplomação e posse de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, também estaria entre os alvos.

O caso está diretamente ligado às acusações contra o general Walter Braga Netto, que está preso preventivamente. Em seu acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, detalhou uma reunião na casa de Braga Netto com os “Kids Pretos”. No encontro, teriam sido discutidas ações para o golpe. Cid também afirmou ter recebido de Braga Netto uma sacola de vinho contendo dinheiro em espécie para ser entregue a um dos militares do grupo, financiando as operações.

Na semana passada, o STF interrogou 13 réus dos núcleos 2 e 4, em audiências realizadas por videoconferência e transmitidas publicamente. Entre os ouvidos estavam:

Filipe Martins: Ex-assessor de Assuntos Internacionais de Jair Bolsonaro, apontado como o responsável por redigir a “minuta do golpe” que foi apresentada por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas ;

General Mário Fernandes: Ex-secretário-geral da Presidência, que confirmou ser o autor de um documento que previa o assassinato de autoridades. Ele negou, no entanto, ter apresentado o plano a Bolsonaro;

