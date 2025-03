STF libera licitação para gestão privada de escolas públicas

Presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, atendeu ao recurso protocolado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para derrubar decisão da Justiça paulista que suspendeu a concessão

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu sinal verde na última quarta-feira (19) para a continuidade da licitação do governo de São Paulo, que visa conceder a gestão de 33 escolas públicas à iniciativa privada. A decisão foi proferida pelo ministro Luís Roberto Barroso, após um pedido da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. A licitação, que ocorreu em meados de 2024, tinha como objetivo a construção de novas unidades escolares em 29 cidades do estado, com a expectativa de criar cerca de 35 mil vagas para alunos da rede estadual.

Anteriormente, a Justiça de São Paulo havia suspendido o leilão, mas o STF considerou que a suspensão não era necessária. O ministro Barroso destacou que interromper contratos já firmados poderia resultar em prejuízos significativos, incluindo custos de desmobilização e atrasos na entrega das novas escolas, previstas para serem concluídas entre 2026 e 2027. Além disso, a suspensão poderia impactar negativamente o aumento do número de vagas escolares planejadas, comprometendo o acesso à educação para milhares de estudantes.

Com a decisão do STF, o governo de São Paulo está autorizado a retomar o processo de concessão. A gestão estadual planeja que a empresa privada responsável pela administração das escolas também cuide da construção e de serviços terceirizados, como segurança. No entanto, a parte pedagógica continuará sob a responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação. Essa divisão de responsabilidades visa garantir que a qualidade do ensino seja mantida, enquanto a infraestrutura e os serviços de apoio são modernizados e expandidos.

