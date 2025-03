Câmara de SP cria subcomissão para analisar regulamentação do mototáxi

Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica aprovou requerimento da vereadora Renata Falzoni para criar grupo temporário com objetivo de discutir o serviço de transporte por motocicleta no município

Richard Lourenço | REDE CÂMARA SP Colegiado terá sete membros efetivos com duração de 120 dias



A Câmara Municipal de São Paulo deu um passo importante na discussão sobre a regulamentação do transporte de passageiros por motocicletas. Na última quarta-feira (19), foi aprovada pela Comissão de Trânsito a criação de uma subcomissão dedicada a analisar a viabilidade do serviço de mototáxi na cidade. Composta por sete membros efetivos, a subcomissão terá um prazo inicial de 120 dias para realizar seus trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período. A instalação oficial está marcada para o dia 26 de março.

A iniciativa partiu da vereadora Renata Fauzone, que defende a necessidade de um estudo aprofundado sobre o tema. Fauzone argumenta que o transporte por motocicleta já é uma realidade no Brasil há décadas, tanto de forma formal quanto informal. Ela acredita que a regulamentação pode trazer benefícios significativos, especialmente para áreas periféricas com acesso limitado ao transporte público. Além disso, a vereadora destaca que o mototáxi pode ser uma alternativa segura para mulheres em regiões com altos índices de violência.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A reunião que aprovou a subcomissão contou com a presença dos vereadores Paulo Frange (MDB), Kenji Ito (PODE) e Gilberto Nascimento (PL). A expectativa é que o grupo produza um relatório técnico que auxilie na formulação de propostas para a regulamentação do serviço de mototáxi em São Paulo. O tema é polêmico e divide opiniões, mas os vereadores acreditam que pode representar um avanço na mobilidade urbana da cidade.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA