STF rejeita pedido para investigar ministro da Defesa e chefes das Forças Armadas

Deputados de oposição protocolaram o pedido na corte por supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e abuso de autoridade

Fotos Públicas/Reprodução Ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, arquivou a ação de partidos de oposição ao governo contra o ministro da Defesa



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, negou uma ação que pedia a prisão do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e de autoridades das Forças Armadas. Deputados de oposição protocolaram o pedido no STF por supostos crimes contra o Estado Democrático de Direito e abuso de autoridade. No pedido, os parlamentares acusam o ministro e os chefes da Marinha, Exército e Aeronáutica de elaborarem um dossiê para questionar as urnas e o resultado eleitoral caso o governo seja derrotado nas eleições de 2022. Na decisão, Lewandowski afirma que a acusação, baseada em reportagens jornalísticas, é uma prova insuficiente para comprovar os crimes sugeridos pelos autores do processo. Na decisão, o ministro ainda reforça que as provas citadas pelos parlamentares de oposição não foram incluídas nos autos e que o processo é inapto para desencadear uma investigação.

*Com informações do repórter Bruno Silveira