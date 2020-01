Subprefeitura do Butantã começa a recolher carros abandonados nas ruas do bairro

Gabriel Jabur/ Agência Brasil É importante ressaltar que existe um procedimento antes da atitude: é colocada uma intimação nos vidros e o proprietário do veículo tem cinco dias para retirar



A subprefeitura do Butantã decidiu recolher carros estacionados e abandonados nas ruas do bairro. Os veículos foram retirados com a ajuda de guinchos a partir desta quarta-feira (29).

O paulistano já se habituou com o trânsito praticamente parado de São Paulo. Porém, muitas ruas e bairros da cidade vivem com carros estacionados há meses — ou até anos.

Na subprefeitura do Butantã, na zona oeste, o subprefeito Paulo Vitor Sapienza promete levar esses carros. “Nós temos mais de 100 carros abandonados nas cinco regiões do Butantã e eles trazem problemas seríssimos. São mosquitos que procriam, lixo, pessoas guardam drogas.”

Porém, é importante ressaltar que existe um procedimento antes da atitude: é colocada uma intimação nos vidros e o proprietário do veículo tem cinco dias para retirar. Se isso não é feito, o guincho é autorizado a levar ao pátio.

Paulo Vitor Sapienza pede ao paulistano que denuncie os carros abandonados. “Pode ligar para a Prefeitura ou até mesmo direto ao subprefeito no número 9 4089-4426”

Os veículos abandonados não são exclusividade do Butantã. Em vários bairros da capital paulista, moradores convivem com carros há anos parados no mesmo lugar.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos