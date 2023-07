‘Sucesso foi a construção do alinhamento político’, diz coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Reginaldo Lopes disse que o novo sistema tributário vai ‘tornar o Brasil mais competitivo’

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária, afirmou na manhã desta quinta-feira, 6, que o sucesso da proposta foi a “construção do alinhamento político”. Na noite desta quarta-feira, 5, o texto da reforma tributária foi discutido no plenário da Câmara dos Deputados. A expectativa é de que a proposta seja votada nesta quinta. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Reginaldo Lopes disse que o novo sistema tributário vai “tornar o Brasil mais competitivo”. “O sucesso dessa reforma é de que nós construímos um alinhamento político com a Câmara, no Senado, com os governadores e com o presidente Lula, além de todos o setores produtivos que compreendem que o Brasil precisa ser mais competitivo e que o sistema tributário é que impede esta eficiência produtiva”, comentou o parlamentar.

Confira a íntegra da entrevista com o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG):