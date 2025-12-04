Sudeste tem alerta de chuva forte nesta quinta-feira

Frente fria traz instabilidade e temperaturas mais baixas a São Paulo; Sul do país enfrenta calor extremo, um sinal do chamado ‘verão climático’ que se aproxima

A semana no Brasil é marcada por instabilidade climática em diversas regiões, com alerta de chuvas intensas e volumes significativos, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Ao mesmo tempo, o Sul do país enfrenta calor extremo, um sinal do chamado “verão climático” que se aproxima. A umidade é impulsionada por uma frente fria na costa do estado de São Paulo e pela persistência de um corredor de umidade sobre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

As condições de chuva devem persistir até o próximo domingo, com volumes acumulados altos:

Região Sudeste: Previsão de até 200 milímetros, afetando principalmente o leste de Minas Gerais (Vale do Rio Doce, Zona da Mata Mineira), Espírito Santo (incluindo Linhares) e o estado do Rio de Janeiro, com risco de temporais.

Região Centro-Oeste: Volume de chuva pode chegar a 120 milímetros. O norte de Mato Grosso do Sul está na rota de temporais.

Região Norte: Tempo muito fechado, com volumes de até 150 milímetros previstos para o estado do Acre e Manaus, onde há risco de temporais.

Condições em São Paulo

Na capital paulista, a manhã desta quinta-feira amanheceu nublada e com temperaturas mais baixas. A mínima registrada foi de 16°C, e a máxima deve chegar a 25°C. Há alerta de chuva forte para a capital e grande parte do interior do estado, incluindo regiões como Campinas, Ribeirão Preto e Barretos, com a instabilidade impulsionada pela frente fria no litoral.

Calor extremo no Sul

O estado do Rio Grande do Sul já sente os efeitos do que é classificado como “verão climático”, com temperaturas muito elevadas antes do início oficial da estação em 21 de dezembro. A máxima em Porto Alegre chega a 30°C nesta quinta-feira.

A previsão indica que as temperaturas podem atingir entre 32°C e 40°C no próximo final de semana, gerando um estresse climático para a população, com dificuldade para dormir e umidade relativa do ar baixa.

