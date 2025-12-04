Jovem Pan > Notícias > Brasil > Sudeste tem alerta de chuva forte nesta quinta-feira

Sudeste tem alerta de chuva forte nesta quinta-feira

Frente fria traz instabilidade e temperaturas mais baixas a São Paulo; Sul do país enfrenta calor extremo, um sinal do chamado ‘verão climático’ que se aproxima

  • Por Jovem Pan
  • 04/12/2025 11h04 - Atualizado em 04/12/2025 11h12
Marco Ambrosio/Ato Press/Estadão Conteúdo Pedestres se protegem da chuva em ponto de ônibus no bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo Pedestres se protegem da chuva em ponto de ônibus no bairro de Interlagos, na zona sul de São Paulo

A semana no Brasil é marcada por instabilidade climática em diversas regiões, com alerta de chuvas intensas e volumes significativos, especialmente no Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Ao mesmo tempo, o Sul do país enfrenta calor extremo, um sinal do chamado “verão climático” que se aproxima. A umidade é impulsionada por uma frente fria na costa do estado de São Paulo e pela persistência de um corredor de umidade sobre o Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

As condições de chuva devem persistir até o próximo domingo, com volumes acumulados altos:

  • Região Sudeste: Previsão de até 200 milímetros, afetando principalmente o leste de Minas Gerais (Vale do Rio Doce, Zona da Mata Mineira), Espírito Santo (incluindo Linhares) e o estado do Rio de Janeiro, com risco de temporais. 
  • Região Centro-Oeste: Volume de chuva pode chegar a 120 milímetros. O norte de Mato Grosso do Sul está na rota de temporais. 
  • Região Norte: Tempo muito fechado, com volumes de até 150 milímetros previstos para o estado do Acre e Manaus, onde há risco de temporais. 

Condições em São Paulo

Na capital paulista, a manhã desta quinta-feira amanheceu nublada e com temperaturas mais baixas. A mínima registrada foi de 16°C, e a máxima deve chegar a 25°C. Há alerta de chuva forte para a capital e grande parte do interior do estado, incluindo regiões como Campinas, Ribeirão Preto e Barretos, com a instabilidade impulsionada pela frente fria no litoral.

Calor extremo no Sul

O estado do Rio Grande do Sul já sente os efeitos do que é classificado como “verão climático”, com temperaturas muito elevadas antes do início oficial da estação em 21 de dezembro. A máxima em Porto Alegre chega a 30°C nesta quinta-feira.

A previsão indica que as temperaturas podem atingir entre 32°C e 40°C no próximo final de semana, gerando um estresse climático para a população, com dificuldade para dormir e umidade relativa do ar baixa.

*Com informações de Paula Nobre

*Reportagem produzida com auxílio de IA

