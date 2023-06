Supermercados cobram isenção de produtos para alimentos básicos na reforma tributária

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, presidente da Abras defendeu que projeto seja discutido e votado após o recesso parlamentar

Presidente da Abras, João Galassi, durante entrevista ao Jornal da Manhã



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), pretende colocar o projeto da reforma tributária em votação no próximo mês. No entanto, determinados trechos da proposta não agradam setores da economia. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o projeto não inclui, por exemplo, a isenção de produtos para alimentos básicos. Para a entidade, o tema é necessidade de primeira ordem. Em entrevista nesta terça-feira, 27, ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, o presidente da Abras e da União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), João Galassi, explicou como os supermercados estão discutindo o tema com o governo. “Com muito diálogo e transparência, além de mostrar o número do setor e o impacto no preço dos produtos para a população brasileira. Vale lembrar que não estamos solicitando nada para o setor. Estamos trabalhando dentro de uma cadeia nacional de abastecimento. Vai do agro, da agroindústria, do setor de mercados até a mesa do consumidor. Se não defendermos nossos consumidores, quem irá defender? Hoje nós temos isenção nos impostos de produtos da cesta básica, como hortifrútis, arroz e feijão. Então vamos manter o maior diálogo possível para que todos se sensibilizem na necessidade de mantermos uma cesta ampla, que atenda todos os consumidores isentos”, comentou. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acredita que a discussão e votação da reforma tributária possa acontecer na próxima semana no Congresso. João Galassi defende que a votação seja adiada para agosto. “Temos um presidente [Arthur Lira] empenhado em aprovar a reforma e temos que valorizar isso. No entanto, estamos há 30 anos discutindo uma reforma e qual o problema de ter mais 30 dias para aprovarmos. Esse recesso que terá no parlamento seria o ideal para que possamos achar caminhos que atendam a todos. Mas de qualquer forma estou muito confiante que a reforma tributária será aprovada e que os nossos pleitos serão atendidos”, completou João Galassi.

