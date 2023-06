PF faz mais buscas relacionadas ao financiamento dos atos de 8 de Janeiro

Mandado de busca e apreensão é cumprido em Itapetininga, no interior de São Paulo

Sergio Lima / AFP Manifestantes invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023



Em nova fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão nesta terça-feira, 27, no município de Itapetininga (SP). O objetivo é identificar um possível financiador dos atos ocorridos em 8 de Janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), segundo a PF. Esta é a 13ª fase da operação, com mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Nesta segunda-feira, 26, a Corte formou maioria para aceitar denúncias contra mais 45 acusados de participar dos ataques aos prédios públicos. Um dos denunciados é Antônio Cláudio Alves Ferreira, autor da quebra do relógio de Dom João VI no Palácio do Planalto. Até o momento, foram aceitas ações penais contra 1.245 investigados pela participação no episódio como executores, iniciadores ou autores intelectuais do 8 de Janeiro de 2023.