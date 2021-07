Surto de gafanhotos e grilos deixa pelo menos 15 Estados dos EUA em alerta

Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Oregon, Utah e Wyoming foram afetados; tempo seco e clima quente favorecem situação

Jurandir Badaró/Estadão Conteúdo A preocupação afeta também o agronegócio, já que gafanhotos e grilos competem por comida com gados e devastam lavouras



Um surto histórico de gafanhotos e grilos mórmons está assustando moradores e autoridades de pelo menos 15 Estados dos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, esses insetos são nativos da região da Costa Oeste e já são controlados, inclusive, com medicamentos. Porém, o clima extremamente seco e a onda de calor favorece o aparecimento deles e dificulta o controle. A preocupação afeta também o agronegócio, já que gafanhotos e grilos competem por comida com gados e devastam lavouras. Eles já deixaram rastros de milhares de dólares em prejuízo já que os donos das pastagens perdem plantios e precisam vender os gados para pagar as contas. Isso deve impactar também as cidades grandes. A região afetada compreende estados como Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Oregon, Utah e Wyoming. Pelas perspectivas, a onda está apenas começando e, segundo o diretor de Política Nacional da Agência de Departamento de Agricultura dos EUA, mesmo todas as medidas programadas, incluindo a proteção de 650 mil hectares, podem não segurar o surto.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano