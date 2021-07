Peixes são arremessados de avião para ‘povoar’ lago nos EUA; veja vídeo

Tática inusitada tem chancela de órgãos governamentais do estado de Utah; segundo eles, taxa de sobrevivência dos animais jogados na água é alta

Division of Wildlife Resources/Facebook/Reprodução de vídeo Peixes são arremessados de avião para garantir vida animal em lagos elevados de Utah



Uma decisão inusitada para restaurar a vida marinha em corpos d’água no estado de Utah, nos Estados Unidos, fez com que a divisão de vida selvagem da região arremessasse mais de 35 mil peixes de um avião em direção a lagos elevados, que ficam em locais de difícil acesso para carros, na última sexta-feira, 9. O avião é abastecido com uma espécie de “aquário”, garantindo que os peixes sobrevivam dentro da água até que o voo atinja altitude suficiente para abrir um compartimento e despejá-los. O tamanho pequeno dos animais, que medem entre 2,5 e 7 centímetros e têm menos de um ano de vida, facilita a sobrevivência deles após a queda. “Esse método é efetivo e funciona desde a década de 1950. Pesquisas mostram que a taxa de sobrevivência dos peixes arremessados é incrivelmente alta”, afirmou publicação do órgão. A expectativa é de que eles se reproduzam e enriqueçam a vida animal na região. Veja vídeo da ação: