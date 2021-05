SUS é eleito o melhor serviço público de São Paulo, aponta Datafolha

Pela primeira vez desde 2015, o Sistema Único de Saúde teve preferência de 13% dos paulistanos; segundo o DataSUS, mais de 34,6 milhões de pessoas receberam atendimento médico na capital paulista em 2020

DEIVIDI CORREA/ESTADÃO CONTEÚDO O SUS teve a preferência de 13% dos entrevistados, desbancando o Poupatempo, que já havia faturado o prêmio seis vezes



Pela primeira vez desde 2015, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi escolhido como o serviço público da cidade de São Paulo, segundo levantamento do Instituto Datafolha. Dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pela revista “O Melhor de São Paulo”, do jornal Folha de S. Paulo, apontam que o SUS teve a preferência de 13% dos entrevistados, desbancando o Poupatempo, que já havia faturado o prêmio seis vezes e foi o escolhido – este ano – por 12% dos participantes. Em terceiro lugar, com 11% dos votos, figurou o Metrô, que já foi primeiro colocado por quatro vezes. A pandemia de coronavírus pode ter ligação direta com o resultado. Em 2015, o SUS teve 2% de votos. Ano passado, em fevereiro, não passou dos 6%. Agora, um ano após o início da crise sanitária, mais que dobrou o reconhecimento.

No geral, o sistema de saúde vem sendo testado diariamente, vivendo no limite e sobrecarregado pelos atendimentos das vítimas da Covid-19. Até mesmo quem nunca usou o SUS se viu em situação de necessidade com a pandemia. Não apenas para internações, mas, agora, o sistema é novamente acionado com intensidade para imunizar a população brasileira. O Sistema Único de Saúde funciona no Brasil há mais de 30 anos. Somente em São Paulo, de acordo com o DataSUS, foram mais de 34,6 milhões de atendimentos em 2020, uma média de 125.740 por dia.

*Com informações do repórter Fernando Martins