Suspeito de matar agente da Força Nacional é preso no Rio de Janeiro

De acordo com a plataforma Fogo Cruzado, 57 agentes de segurança foram mortos no Grande Rio em 2023

Reprodução/Jovem Pan News Policial militar da Força Nacional foi morto na última terça-feira, 28



O homem suspeito de matar um agente da Força Nacional foi preso nesta quarta-feira, 29. Identificado como Eduardo Santa Rita Carvalho, de 34 anos, ele se entregou na sede da Polícia Federal e foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga o caso. Edmar Felipe dos Santos, de 36 anos, foi morto na noite da última terça-feira, 28, ao tentar interferir em uma briga de Eduardo e sua esposa na Vila Valqueire, zona oeste do Rio de Janeiro. Com esta morte, são 57 agentes de segurança mortos no Grande Rio no ano de 2023. A mulher, que também foi baleada pelo criminoso, foi levada para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, onde foi internada em estado grave. Policial militar de Alagoas desde 2020, Edmar teria ouvido tiros na casa vizinha. Ao verificar o ocorrido, ele se deparou com Eduardo, que efetuou os disparos contra o agente. Segundo a polícia, o homem se escondeu no Complexo da Serrinha, conjunto de favelas em Madureira, zona norte do Rio. Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, 125 agentes de segurança foram baleados no Grande Rio só em 2023.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga