Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Suspeito de matar Charlie Kirk será levado à Justiça nesta terça-feira

Suspeito de matar Charlie Kirk será levado à Justiça nesta terça-feira

Tyler Robinson enfrenta três acusações: assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com resultado grave

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 09h47
  • BlueSky
Patrick T. Fallon/AFP Assassino Charlie Kirk Tyler Robinson, principal suspeito do assassinato de Charlie Kirk, será levado à Justiça nesta terça-feira (16) para uma audiência inicial no tribunal de Utah

Tyler Robinson, de 22 anos, principal suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, será levado à Justiça nesta terça-feira (16) para uma audiência inicial no tribunal do condado de Utah. O procedimento judicial foi realizado de forma virtual.

Robinson enfrenta três acusações: assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com resultado grave. A investigação obteve mensagens, vídeos de segurança e evidências forenses, incluindo o DNA de Robinson em uma toalha encontrada na arma do crime.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O suspeito, que está preso em Utah e não tem direito a fiança, pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte, dependendo do resultado do julgamento. A repercussão do caso foi grande, e o presidente Donald Trump já se manifestou publicamente a favor da pena de morte para o acusado.

*Com informações de Eliseu Caetano

Leia também

Israel inicia fase 'principal' de ofensiva terrestre para ocupar Cidade de Gaza
EUA matam três pessoas em ataque a embarcações venezuelanas e retiram certificação antidrogas da Colômbia

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >