Suspeito de matar Charlie Kirk será levado à Justiça nesta terça-feira

Tyler Robinson enfrenta três acusações: assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com resultado grave

Patrick T. Fallon/AFP Tyler Robinson, principal suspeito do assassinato de Charlie Kirk, será levado à Justiça nesta terça-feira (16) para uma audiência inicial no tribunal de Utah



Tyler Robinson, de 22 anos, principal suspeito do assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, será levado à Justiça nesta terça-feira (16) para uma audiência inicial no tribunal do condado de Utah. O procedimento judicial foi realizado de forma virtual.

Robinson enfrenta três acusações: assassinato qualificado, obstrução da justiça e disparo de arma de fogo com resultado grave. A investigação obteve mensagens, vídeos de segurança e evidências forenses, incluindo o DNA de Robinson em uma toalha encontrada na arma do crime.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O suspeito, que está preso em Utah e não tem direito a fiança, pode ser condenado à prisão perpétua ou até mesmo à pena de morte, dependendo do resultado do julgamento. A repercussão do caso foi grande, e o presidente Donald Trump já se manifestou publicamente a favor da pena de morte para o acusado.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA