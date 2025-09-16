Jovem Pan > Notícias > Mundo > EUA matam três pessoas em ataque a embarcações venezuelanas e retiram certificação antidrogas da Colômbia

EUA matam três pessoas em ataque a embarcações venezuelanas e retiram certificação antidrogas da Colômbia

Operação no Mar do Caribe ocorreu em águas internacionais, em ação justificada pela Casa Branca como parte de do combate ao narcotráfico; Nicolás Maduro e Gustavo Petro criticaram governo Trump

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 05h47
EFE/Truth Social/@realdonaldtrump Captura de vídeo da conta @realDonaldTrump no Truth Social do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrando uma embarcação no mar Caribe Captura de vídeo da conta de Donald Trump no Truth Social mostra uma embarcação no Mar do Caribe

Washington realizou, pela segunda vez em uma semana, ataques a embarcações provenientes da Venezuela no Caribe, resultando na morte de três pessoas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou a ação nesta segunda-feira (15), afirmando que os mortos eram “narcoterroristas venezuelanos” e que o ataque fazia parte de operações contra cartéis de drogas. A Casa Branca justifica as ações como parte do combate ao narcotráfico, mas críticos questionam a legalidade das operações.

Os ataques ocorreram em águas internacionais antes de qualquer abordagem ou inspeção das embarcações, procedimento padrão para confirmar a presença de drogas. Especialistas em direito internacional apontam que ataques fora de áreas nacionais só são permitidos se houver ameaça direta à segurança, como pirataria.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, classificou a operação americana como uma “agressão completa” e afirmou que os canais de comunicação com os EUA estão “completamente rompidos”. Segundo Maduro, seu país não cederá a “ameaças e coerção”. O episódio aumenta a tensão diplomática na região e segue um mês após os EUA anunciarem uma ampla operação naval no Caribe, próxima à costa venezuelana, com navios da Marinha e fuzileiros navais, incluindo a interceptação de barcos pesqueiros venezuelanos.

Impacto na Colômbia

A escalada americana também afeta a Colômbia. Nesta segunda-feira, o presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou que os EUA retiraram a certificação de aliado na luta contra as drogas do país, avaliação anual que garante cerca de US$ 380 milhões em recursos. Segundo Washington, a decisão decorre do aumento da produção de cocaína e do descumprimento das obrigações antidrogas do país sul-americano.

Em 2025, a Colômbia apreendeu 700 toneladas de cocaína e destruiu 4.570 laboratórios clandestinos, recordes históricos, mas os EUA consideram que as ações do governo não são suficientes para conter os cartéis e grupos armados ligados ao tráfico, como o Clã do Golfo, ELN e dissidências das Farc. Para Petro, a retirada da certificação e o deslocamento de navios americanos no Caribe representam uma afronta ao país, ao mesmo tempo que reforçam divergências sobre estratégias de combate ao narcotráfico na região.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

