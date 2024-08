Suspeito de matar ex-namorada com milk-shake envenenado é preso no Rio de Janeiro

Relação entre os dois já era marcada por episódios de violência, além de uma invasão à residência da vítima, onde Deivid a confrontou armado com uma faca

Deivid Nascimento Santana, de 30 anos, foi detido nesta terça-feira (6) sob a suspeita de ter assassinado sua ex-namorada, Vitória da Conceição Pereira, de 23 anos, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. O crime teria sido cometido por meio de um milk-shake envenenado. A relação entre os dois já era marcada por episódios de violência, incluindo agressões e ameaças, além de uma invasão à residência de Vitória, onde Deivid a confrontou armado com uma faca. Recentemente, Vitória havia registrado uma queixa contra Deivid, relatando que ele a perseguia e a importunava com mensagens em suas redes sociais. Essa situação de assédio a levou a buscar ajuda das autoridades, evidenciando o clima de medo que ela vivia. A denúncia foi um reflexo da escalada de comportamentos abusivos por parte do ex-companheiro.

Deivid, em um ato premeditado, sugeriu a Vitória um trabalho de faxina e pediu ao contratante que entregasse um milk-shake como uma “surpresa” para ela. Após ingerir a bebida, Vitória começou a convulsionar e foi imediatamente levada ao hospital, onde faleceu no dia seguinte. A polícia investiga a possibilidade de que a bebida estivesse contaminada com veneno de rato. Os contratantes do serviço de faxina não tinham conhecimento da verdadeira identidade de Deivid e foram enganados por ele, que se apresentou de forma diferente. As investigações continuam, e a polícia busca reunir mais evidências para esclarecer os detalhes do crime e a motivação por trás do ato brutal.

