Suspeito de matar marido, cônsul alemão é levado a hospital após passar mal na prisão

Diplomata foi transferido do Presídio José Frederico Marques para o Hospital Hamilton Agostinho Vieira Castro, que fica no Complexo de Bangu

Reprodução/ TV Globo Uwe Herbert Hahn foi preso no último sábado, 6, acusado de espancar e matar o marido, o belga Walter Henri Maximilen Biot



O cônsul da Alemanha, acusado de matar o marido na semana passada, no Rio de Janeiro, passou mal nesta terça-feira, 10, e precisou de atendimento médico. Uwe Herbert Hahn foi preso no último sábado, 6, acusado de espancar e matar o marido, o belga Walter Henri Maximilen Biot. O diplomata foi transferido do Presídio José Frederico Marques para o Hospital Hamilton Agostinho Vieira Castro, que fica no Complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital fluminense. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o cônsul passou mal or ter tido um pico de pressão e precisou ser hospitalizado e medicado. Depois de melhorar, o acusado de homicídio foi novamente conduzido para o presídio localizado na Zona Norte. O alemão alega que o marido teve um surto, passou mal, correu dentro do apartamento onde os dois moravam em Ipanema, bateu com a cabeça e morreu. No entanto, a versão é considerada frágil e inverossímil pela Polícia e também pela Justiça do Rio de Janeiro. A reportagem da Jovem Pan News apurou que a relação entre os dois era tóxica e marcada por cenas de briga e violência. Antes de morrer, o belga disse a amigos e parentes que pensava até em denunciar o diplomata às autoridades brasileiras, mas Uwe Herbert Hahn teria dito ao marido que nada aconteceria por gozar de imunidade diplomática.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga