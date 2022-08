Cônsul da Alemanha no Rio é preso pelo assassinato do marido

Uwe Herbert Hahn foi preso em flagrante na noite de sábado, 06, após o corpo de Walter Henri Maximilien Biot ser encontrado na cobertura do casal, em Ipanema

Reprodução/ TV Globo Walter Biot (à esquerda) e o cônsul Uwe Hahn (à direita) eram casados há 23 anos



O cônsul da Alemanha no Rio de Janeiro, Uwe Herbert Hahn, foi preso em flagrante na noite deste sábado, 06, pelo homicídio de seu marido, o belga Walter Henri Maximilien Biot, de 52 anos. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 14ª DP, no Leblon. Biot foi encontrado morto na cobertura do casal, em Ipanema. A perícia foi feita no local, testemunhas foram ouvidas e outras diligências estão sendo realizadas. Segundo o G1, Uwe afirmou que o marido tinha caído e batido a cabeça, mas a polícia não acreditou na versão pelas lesões no corpo de Walter. Ele tinha diversas lesões, entre elas uma na cabeça e outra nas nádegas. O casal estava junto há 23 anos e morava há quatro no Rio de Janeiro.