Suspeitos de ameaçar o governador Jorginho Mello são alvos de operação

De acordo com a investigação, um servidor municipal da prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, fez comentários ofensivos sobre uma visita do chefe do Executivo estadual à cidade

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira (15) contra suspeitos de ameaçar de morte o governador Jorginho Mello. A ação faz parte de uma investigação sobre crimes cibernéticos, iniciada após o vazamento de mensagens em um grupo de WhatsApp. Segundo a investigação, um servidor municipal da prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, teria feito comentários ofensivos sobre uma visita do governador à cidade. Em resposta às ameaças, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) instaurou um inquérito policial.

A operação resultou na expedição de mandados de busca e apreensão e na apreensão dos celulares dos investigados. De acordo com a delegada Débora Jardim, as investigações continuam, com o objetivo de combater este e outros crimes de incitação à violência no meio digital.

