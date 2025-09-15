Jovem Pan > Notícias > Brasil > Suspeitos de ameaçar o governador Jorginho Mello são alvos de operação

Suspeitos de ameaçar o governador Jorginho Mello são alvos de operação

De acordo com a investigação, um servidor municipal da prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, fez comentários ofensivos sobre uma visita do chefe do Executivo estadual à cidade

  • 15/09/2025 11h37
Eduardo Valente/GOVSC O Governador Jorginho Mello realizou na manhã desta sexta-feira (24) a posse dos novos secretários de estado Polícia Civil de Santa Catarina deflagra operação contra suspeitos de ameaçar de morte o governador Jorginho Mello

A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira (15) contra suspeitos de ameaçar de morte o governador Jorginho Mello. A ação faz parte de uma investigação sobre crimes cibernéticos, iniciada após o vazamento de mensagens em um grupo de WhatsApp. Segundo a investigação, um servidor municipal da prefeitura de Benedito Novo, no Vale do Itajaí, teria feito comentários ofensivos sobre uma visita do governador à cidade. Em resposta às ameaças, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) instaurou um inquérito policial.

A operação resultou na expedição de mandados de busca e apreensão e na apreensão dos celulares dos investigados. De acordo com a delegada Débora Jardim, as investigações continuam, com o objetivo de combater este e outros crimes de incitação à violência no meio digital.

*Com informações de Matheus Deichmann

*Reportagem produzida com auxílio de IA

