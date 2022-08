Suspeitos de aplicar golpe milionário em idosa vão continuar presos

Idosa repassou mais de R$ 9 milhões à quadrilha e chegou a ser mantida em cárcere privado por um ano pela própria filha

Reprodução Acervo de idosa incluía obras de pintores renomados, como Tarsila do Amaral



A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta sexta-feira, 12, manter a prisão de quatro pessoas envolvidas em um golpe de R$ 725 milhões contra uma idosa de 82 anos. Dentre as pessoas mantidas presas, está a filha da vítima. Ela foi a protagonista desse golpe milionário. Tudo começou em 2015, quando a idosa ficou viúva de um colecionador de artes que tinha em seu acervo obras de Di Cavalcante e Tarsila do Amaral. Na saída de uma agência bancária, a idosa foi abordada por uma vidente, que fez previsões terríveis em relação à família, dizendo que a filha estava entre a vida e a morte e precisava de tratamento espiritual. A idosa teve 16 obras de artes desviadas e teve que entregar à quadrilha R$ 9 milhões. Ela passou um ano em cárcere privado, sendo mantida refém pela própria filha. A idosa procurou a polícia para denunciar a própria filha. A polícia conseguiu resgatar a maioria das obras e boa parte do dinheiro desviado. Boa parte dos quadros foram vendidos ao Museu Latinoamericano de Buenos Aires, na Argentina. Polícia e Itamaraty estão envolvidos na tentativa de resgatar as obras de arte.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga