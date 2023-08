Aposta única leva prêmio de R$ 7,7 bilhões em loteria nos Estados Unidos

Apostador na Flórida acertou as seis dezenas necessárias e faturou terceiro maior prêmio da história da loteria americana

ANGELA WEISS / AFP Último prêmio do sorteio da Mega Millions saiu em abril, mas foi de 'apenas' US$ 20 milhões



Um único apostador venceu o prêmio de US$ 1,58 bilhão (R$ 7,75 bilhões, aproximadamente) na loteria Mega Millions, nos Estados Unidos. O sorteio foi feito na noite desta terça-feira, 8, e o ganhador realizou a aposta no Estado da Flórida. Para ganhar o prêmio, o apostador precisou acertar cinco dezenas brancas, que variam entre 1 e 70, e uma dezena extra amarela, que varia de 1 a 25. A chance de acertar todos os números, segundo a organização da loteria, é de uma em 302,6 milhões. As bolas brancas sorteadas foram: 13, 19, 20, 32 e 33. Já a dezena amarela foi 14. O último prêmio do sorteio da Mega Millions saiu em abril, mas foi de “apenas” US$ 20 milhões. Desde então, a loteria acumulou 31 vezes. O prêmio é o terceiro maior da história da loteria dos Estados Unidos e poderá ser sacado de duas maneiras: ou em 30 parcelas anuais de US$ 52,66 milhões (R$ 258 milhões) ou receber em uma única parcela 50% do valor total: US$ 783,3 milhões (R$ 3,8 bilhões).