Na Fiesp, Tarcísio apresenta projetos ao agronegócio e ouve cobranças

O ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou nesta segunda-feira (2) os projetos de concessão e privatização voltados ao agronegócio, durante evento realizado na FIESP, em São Paulo.

Durante o encontro, Gomes de Freitas destacou os projetos em andamento, entre eles a concessão de rodovias, a desestatização do Porto de Santos e a prorrogação da malha paulista. “Em março agora a gente assina o contrato de prorrogação da malha paulista, são seis bilhões de investimento em ferrovias em cinco anos, 33 municípios de São Paulo atendidos”, afirmou.

O agronegócio brasileiro considera que possui a maior produtividade mundial, mas entende que o Brasil pode perder competitividade, por exemplo, para os Estados Unidos justamente em razão da infraestrutura.

O ministro apresentou o modelo previsto para o país em relação aos próximos três anos e garantiu que é um grande apetite justamente para os projetos aqui do país. Para ele, o investidor está animado e, por isso, o momento é favorável para o Brasil.

“A gente observa que o mundo começa a retrair, a previsão de PIB mundial é a menor nos últimos 10 anos. As economias centrais estão respondendo por meio de redução da taxa de juro e os nossos projetos começam a fazer sentido”, defende Tarcísio que garante ter certeza que o leilões previstos para este ano serão bem sucedidos.

Tarcísio Gomes de Freitas avaliou que sua pasta técnica não sente efeitos da crise política e elogiou a pauta do Congresso na discussão das reformas e temas como a abertura ao capital do saneamento básico, que trará grandes investimentos ao país. Para o ministro, os efeitos do coronavírus no seu setor são mínimos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos.