Tarcísio de Freitas comenta ações na Cracolândia e detalha plano de revitalização do centro da capital paulista

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 10/08/2023 SP - MOVIMENTAÇÃO-CRACOLÂNDIA-AÇÃO-POLICIA - GERAL - Movimentação após dispersão do fluxo da cracolândia provocada por protesto de comerciantes contra os usuários de drogas na rua dos Gusmões, centro de São Paulo (SP), a cracolândia, na tarde desta quinta-feira (10). Usuários de drogas se espalharam entre a rua dos Protestantes e a Avenida Rio Branco.



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a falar sobre o fluxo de usuários de drogas na região da Cracolândia e afirmou que planeja fazer uma “grande intervenção no centro da cidade de São Paulo”. Segundo o mandatário, o projeto que planeja levar a sede do governo estadual para a região está dentro do cronograma e novas etapas devem começar em breve. “A gente tem que trabalhar na requalificação urbana do Centro. É isso que está sendo planejado agora. Que tipo de investimento vamos fazer? Qual incentivo vamos dar? (…) Em breve a gente vai lançar um concurso público para a arquitetura, para trabalhar no conceito e na concepção. A gente vai começar a fazer um movimento de desapropriações para a construção desse novo Centro e de equipamentos no Centro. A gente vai ter linhas de crédito para ajudar os comerciantes do Centro e projetos de arquitetura para a requalificação das ruas”, declarou o governador durante entrevista coletiva no último final de semana. A revitalização do centro da capital paulista é uma estratégia para acabar com a Cracolândia. Tarcísio também falou sobre a recente mudança de endereço da concentração do fluxo de dependentes químicos.

“Essas movimentações acabam acontecendo quando precisamos entrar para requalificar ruas. Nessa semana foi feita uma operação para desarticular pousadas clandestinas e estabelecimentos comerciais que funcionavam sem registro e que acabavam sendo pontos de comércio de drogas”, afirmou Tarcísio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SS), as movimentações citadas pelo governador são resultado de uma operação na região entre os dias 6 e 9 de novembro. A ação resultou em dez prisões e na apreensão de um adolescente de 16 anos. A SSP afirma que os detidos eram integrantes de uma quadrilha especializada em tráfico de drogas que atuava no centro.

Em entrevista à Jovem Pan News, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) destacou que a revitalização é um trabalho conjunto de Estado e município: “São R$ 63 milhões em investimentos reformando tudo. Ou seja, muitas ações. Tem o problema da Cracolândia, que existe há 30 anos. O governo do Estado e a Prefeitura têm trabalhado integrados para resolver essa situação”. O prefeito voltou a dizer que é impossível controlar o fluxo de usuários de drogas e que a Prefeitura só realiza intervenções em locais que há risco para os usuários e para a população.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini