Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes não vão à homenagem a Alexandre de Moraes em SP

Reverência ao ministro do STF acontece nesta segunda-feira (11) durante a 23ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Moraes participará da abertura da 23ª Semana Jurídica do TCE



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), não comparecerão à cerimônia de homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que ocorre nesta segunda-feira (11) no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). Oficialmente, a ausência de ambos se deve a conflitos de agenda. O governador participa de um evento sobre agronegócio e, na sequência, tem um compromisso ao lado do prefeito para a entrega de novas motocicletas equipadas com câmeras para a GCM e a PM.

No entanto, nos bastidores, a decisão é vista como uma forma de evitar um desgaste político para Tarcísio. Fontes do Palácio dos Bandeirantes avaliam que “não havia clima” para a presença do governador, considerando suas recentes defesas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo de investigações conduzidas por Moraes no STF. A avaliação é que a presença ao lado do ministro, em um momento de tensão política, seria delicada para o governador.

A homenagem a Alexandre de Moraes ocorre durante a 23ª Semana Jurídica do TCE-SP. No ano anterior, Tarcísio de Freitas esteve presente no mesmo evento e interagiu cordialmente com o ministro. Este ano, o evento ganhou maior repercussão após Moraes ser alvo de um pedido de sanções com base na Lei Magnitsky nos Estados Unidos.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA