Conselheiro de Trump diz que não vai descansar até que Bolsonaro seja libertado

O empresário Jason Miller, que foi conselheiro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que não descansará até que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, seja libertado. Ele criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no processo penal em que Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado. Em uma mensagem compartilhada, Miller enfatizou que o impeachment de Moraes é uma prioridade maior do que a própria liberdade de Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro interagiu com a postagem, utilizando bandeiras dos Estados Unidos e do Brasil como forma de apoio.

Miller, que mantém uma relação estreita com a família Bolsonaro, está nos Estados Unidos buscando apoio de congressistas para implementar sanções contra Moraes e outros membros do STF. O ministro foi incluído na lista de alvos da Lei Magnitsky durante a administração Trump, o que demonstra a gravidade das acusações. Além de criticar o STF, Miller também direcionou suas críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusando Moraes de empregar “táticas ditatoriais”. Embora não tenha um cargo oficial no governo americano, ele é considerado um dos principais conselheiros de Trump e teve um papel ativo nas campanhas presidenciais do ex-presidente.

Miller é o fundador da rede social Gettr, que se tornou um refúgio para extremistas que foram banidos de outras plataformas. Em setembro de 2021, ele foi recebido pela família Bolsonaro e, posteriormente, prestou depoimento à Polícia Federal em um inquérito que investiga as chamadas “milícias digitais”.

