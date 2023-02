Tarcísio de Freitas percorre sambódromo e diz que Carnaval de SP ‘é o maior e melhor do Brasil’

Governador do Estado abriu as festividades ao lado do prefeito da capital, Ricardo Nunes, nesta sexta-feira

Foto: ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, fazem a abertura dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo (SP), no Sambódromo do Anhembi, na noite desta sexta-feira



O governador Tarcísio de Freitas (PRB) estreou no Carnaval de São Paulo na noite desta sexta-feira, 17, ao lado do prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB). Eles abriram a primeira noite de desfiles do grupo especial no sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade. Os dois percorreram a passarela do samba. Das arquibancadas, eles ouviram algumas vaias e aplausos. Recém-recuperado da Covid-19, Tarcísio estava ao lado da esposa, Cristiane, e do vice, Felício Ramuth (PSD). O governador disse que o Carnaval de São Paulo é o maior e melhor do Brasil. “Alegria muito grande, pela primeira vez atravessando a passarela, e muito feliz com a preparação que houve. É extremamente gratificante ver o Carnaval voltando, o Carnaval de rua voltar aqui em São Paulo depois de quase três anos. E, agora, tudo se concretizando com os desfiles das escolas de samba aqui de São Paulo. Então, parabéns a todos que se empenharam na preparação, ao esforço da prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, ao esforço sobretudo das escolas de samba de São Paulo, que com certeza vão fazer um grande espetáculo neste que já é o melhor Carnaval do Brasil”, declarou o governador.

Acompanhado da primeira-dama Regina, o prefeito Ricardo Nunes disse que o Carnaval da cidade vai movimentar mais de R$ 2 bilhões neste ano. Segundo ele, o valor equivale à soma do que é gerado no sambódromo do Anhembi e nos desfiles dos blocos de rua. “A gente teve o Carnaval no ano passado, mas foi fora de época, com uma série de restrições. Este ano, retomamos praticamente 100%. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai ter aqui o maior Carnaval do Brasil e o melhor Carnaval do Brasil, aqui no sambódromo e nas ruas. 15 milhões de foliões”, disse Nunes. O prefeito ainda ressaltou que, há muito tempo, os 35 mil ingressos disponíveis do Anhembi não esgotavam tão rapidamente. Nunes e Freitas acompanharam o início dos desfiles ao lado de outras autoridades no Espaço Cidade, próximo à concentração da passarela do samba. O local é reservado para a prefeitura e convidados.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini