Tarcísio de Freitas se reúne com presidente do Novo em meio a especulações sobre 2026

Encontro ocorreu nesta quinta-feira (20), no Palácio dos Bandeirantes; nos bastidores, fala-se de uma possível chapa do governador de São Paulo com Romeu Zema para as eleições presidenciais

Na última quinta-feira (20), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizou uma reunião com Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, no Palácio dos Bandeirantes. Este encontro, que se estendeu por cerca de uma hora, teve como foco principal as perspectivas políticas para o ano de 2026. Durante a conversa, foi discutida a possibilidade de uma candidatura conjunta para as eleições presidenciais, considerando que tanto Tarcísio quanto Romeu Zema, governador de Minas Gerais e membro do Partido Novo, são vistos como potenciais candidatos pela direita.

Tarcísio de Freitas reafirmou seu compromisso com a reeleição ao governo de São Paulo, destacando que apoiará Jair Bolsonaro para a presidência, caso o ex-presidente esteja elegível. No cenário em que Bolsonaro não puder concorrer, Tarcísio declarou que apoiará o candidato indicado por ele. Apesar de negar publicamente uma candidatura presidencial, Tarcísio é considerado um forte nome para 2026, especialmente devido à sua alta aprovação no estado de São Paulo. A reunião com Eduardo Ribeiro ocorreu em meio a rumores de uma possível chapa entre Tarcísio e Zema, que poderia unir o eleitorado de direita e centro-direita.

A estratégia de Tarcísio parece ser ampliar sua influência política além da base bolsonarista, buscando um diálogo com o Partido Novo e outras figuras de destaque, como Zema. Essa aproximação pode sinalizar um plano para 2026 que combine gestão e conservadorismo, mirando a centro-direita. O movimento é visto como estratégico, permitindo que Tarcísio avalie o cenário político e decida entre uma candidatura ao Palácio dos Bandeirantes ou ao Palácio do Planalto, dependendo das condições políticas e da elegibilidade de Bolsonaro.

Com a aproximação das eleições de 2026, a política brasileira começa a se movimentar, e encontros como o de Tarcísio e Eduardo Ribeiro são indicativos de que alianças e estratégias estão sendo cuidadosamente planejadas. A possibilidade de uma chapa que una Tarcísio e Zema pode representar uma força significativa no cenário político nacional, atraindo eleitores que buscam uma alternativa de centro-direita. Resta observar como essas negociações se desenrolarão nos próximos anos e qual será o impacto delas no futuro político do Brasil.

