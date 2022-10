Tarcísio diz que apoio do PSDB não envolveu negociação de cargos para eventual governo

O candidato ao governo de São Paulo ainda declarou que pretende indicar técnicos e profissionais de carreira para exercer secretarias caso seja eleito

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) é candidato ao Governo de SP



O candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi questionado na última terça-feira, 25, sobre, caso seja eleito, ter pessoas do PSDB na sua gestão do Estado, já que recebeu o apoio formal dos tucanos na capital paulistana. Ele afirmou que as secretarias serão indicações dele e que cargos não foram discutidos para a efetivação do apoio. “A minha indicação vai ser técnica. Os espaços vão ser preenchidos por técnicos. O PSDB, após 28 anos de governo, você tem gente técnica, profissional de carreira, gente que faz um bom serviço, que conhece a história de cada órgão, que tem a memória dos projetos, que conhece o legado, que sabe fazer, e pessoas técnicas, pessoas de carreira vão ser aproveitadas nos vários órgãos, nas várias entidades”, disse. O candidato disse ainda que firmou parceria com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB) para projetos de mobilidade e revitalização do centro da cidade. O candidato do Republicanos também reiterou o discurso de afinidade com a legenda e afirmou que vai acelerar programas que já estão sendo colocados sendo colocados em prática.

O presidente do diretório paulistano do PSDB, Fernando Alfredo, disse que a decisão do apoio foi tomada após discussões entre membros da legenda. Segundo ele, Tarcísio se comprometeu com a responsabilidade fiscal e manutenção de programas sociais implementados pelo PSDB. “Desde quando Franco Montoro governou o Estado, com a redemocratização, depois com Mario Covas, que assumiu, em 1995, um Estado quebrado, e todos os governadores que passaram, José Serra, e o Tarcísio se comprometeu com a austeridade fiscal, responsabilidade com as finanças públicas, seguir esse bom legado que tem no Estado, principalmente naqueles que estejam com a responsabilidade social, programas sociais, que isso, para a gente, é inegociável”, declarou. O presidente municipal da legenda destacou que o apoio no âmbito federal é diferente, já que os tucanos não definiram nenhum apoio na disputa pelo Palácio do Planalto.

*Com informações da repórter Camila Yunes