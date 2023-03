Tarcísio encontra Paulo Guedes e reafirma desejo de tê-lo em sua equipe

Em reunião com empresários de multinacionais alemãs, o governador paulista fez diversos elogios ao ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL)

Reprodução/YouTube/Governo do Estado de São Paulo Paulo Guedes e Tarcísio de Freitas (Republicanos) se reuniram no Palácio dos Bandeirantes



O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, participou nesta quarta-feira, 15, de um evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo. Foi a primeira vez que o economista se encontrou com a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na reunião com empresários de multinacionais alemãs, como Deutsch Bank e Siemens, o governador paulista fez diversos elogios a Guedes e voltou a dizer que gostaria que o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) integrasse a equipe econômica do Estado: “Além de ser um grande amigo, esse é um primeiro momento. Ele trazendo empresários para cá e a gente fica super feliz com esse movimento. A ideia é que lá na frente a gente possa concretizar o sonho de tê-lo como conselheiro econômico. Para mim, ajudaria. Acho que ele soma muito a todo o nosso time pela visão e experiência que tem”. Guedes chegou a ser convidado por Tarcísio para chefiar a Secretaria da Fazenda, mas declinou o convite.

O governador também afirmou que o ex-ministro seria presidente de um conselho econômico formado por especialistas de ponta. Segundo interlocutores do Palácio dos Bandeirantes, o conselho deverá ser constituído apenas no segundo semestre de 2023. Sobre a reunião com as empresas alemãs que já atuam no Brasil, Tarcísio afirmou que a ideia é aumentar investimentos em São Paulo e que temas ambientais foram bastante discutidos: “Falamos de hidrogênio verde, falamos de energia solar, falamos da produção de módulos e de certa forma esses módulos também têm conexão com a indústria de energia. Agora é começar. A partir do momento da intenção deles de investir e da nossa intenção de receber o investimento, é detalhar”. Após o encontro, Paulo Guedes não falou com a imprensa. Depois de deixar o Governo Federal, o economista tem feito uma espécie de “quarentena” da vida pública para despolitizar sua imagem.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini