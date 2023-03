Tarcísio de Freitas afirma que vai fazer investimentos para evitar desastres naturais em visita ao Rio

Governador de São Paulo foi até o Centro de Operações do Rio de Janeiro, aparato importante da capital fluminense na prevenção contra fenômenos provocados pela natureza

Vinicius Freitas/Governo do Estado de São Paulo Governador Tarcísio de Freitas em atuação durante o desastre ambiental ocorrido no litoral norte de São Paulo



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou, em visita ao Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR), que fará investimentos importantes ao longo dos próximos meses para que o Estado esteja melhor preparado para enfrentar as chuvas do verão de 2024. O COR é um aparto importante da capital fluminense na prevenção contra fenômenos provocados pela natureza. “Tenho muitas lições aprendidas aqui, muita coisa boa que foi feita, que está tornando a cidade do Rio de Janeiro uma das mais resilientes do mundo. É uma cidade que realmente se preparou para esses eventos climáticos adversos e a gente tem que importar algumas dessas boas medidas para São Paulo. Vamos trazer para cá o nosso pessoal da Defesa Civil para um intercâmbio, aprender sobre o sistema de sirenes e sobre protocolos que já existem aqui no Rio”, declarou Tarcísio. Em fevereiro, uma chuva sem precedentes atingiu o litoral norte de São Paulo e matou 65 pessoas, vítimas dos alagamentos e deslizamentos de terra. Em um curto espaço de tempo choveu quase 650 mm, o que é aproximadamente o triplo do esperado para o mês. No COR, Tarcísio foi recepcionado pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que disse que tem defendido fóruns de entes federativos, e até mesmo com o Governo Federal, para o aprimoramento de sistemas meteorológicos e principalmente mais investimento para evitar que tragédias como a do litoral paulista venham a se repetir.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga