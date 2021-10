Tarcísio Gomes de Freitas prevê R$ 80 bi em investimentos com marco das ferrovias

Proposta foi aprovada pelo Senado Federal e segue para análise da Câmara dos Deputados

Reprodução/Pânico Para Gomes de Freitas, texto traz segurança jurídica e pode mudar a matriz de transporte no Brasil



O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, comemorou a aprovação do marco das ferrovias e disse que a proposta pode atrair milhões de reais em investimento ao país. Agora, após ser aprovado no Senado Federal, o texto da Medida Provisória (MP) segue para a Câmara dos Deputados. Gomes de Freitas comentou o projeto que autoriza a compra e construção de ferrovias pelo setor privado. “Isso abre uma nova perspectiva para a infraestrutura brasileira. Já são 14 pedidos de autorização que podem representar até 5.300 km de construção e mais de R$ 80 bilhões em investimento”, disse. O projeto já havia sido lançado em 2018 pelo senador licenciado José Serra, mas não andou no Senado. Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro lançou a Medida Provisória com praticamente a mesma proposta. Como as MPs valem desde a publicação do Diário Oficial da União e tem que ser analisados pelo Congresso em até 180 dias, a matéria entrou em pauta. “Traz segurança jurídica e coloca o marco como algo que não vai ter mais volta, como um passo definitivo teremos ainda mais pedidos de autorização. O assunto está sendo extremamente debatido, causou um interesse muito grande. Tenho certeza que isso vai nos proporcionar o redesenho da nossa matriz de transporte”, completou Tarcísio. Se aprovada na Câmara, a proposta seguirá para a sanção presidencial.

*Com informações do repórter Túlio Amâncio