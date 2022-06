Taxa de desemprego cai para 9,4% em abril e atinge menor marca desde 2015, diz IPEA

A informalidade, no entanto, continua muito alta, subindo 20,8% em relação ao crescimento de cidadãos com carteira assinada

Rafael Neddermeyer / Fotos Públicas Desemprego caiu para 9,4% no Brasil, de acordo com o IPEA



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) divulgou nesta sexta-feira, 24, que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,4% no mês de abril, atingido cerca de 11 milhões de pessoas no país. A marca é a menor desde outubro de 2015 e representa uma queda de 4,9% em comparação com o levantamento feito no mesmo período do ano passado. A população ocupada passou para 97,8 milhões, a maior desde 2012. De acordo com a nova pesquisa, seis dos treze setores pesquisados tiveram crescimento superior a 10%, sendo alimentação, alojamento, serviços pessoais, serviços domésticos os principais. A informalidade, no entanto, continua muito alta, subindo 20,8% em relação ao crescimento de cidadãos com carteira assinada. Segundo o novo balanço, 4,2% estão desalentadas em relação a procura de empregos.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos