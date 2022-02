Taxa de positivos em testes de Covid-19 chega a 60%, aponta Abramed

Levantamento também detectou redução de Influenza na última semana de janeiro de 2022

EFE/ André Coelho Testagem de Covid-19 feita com Swab nasal



Na última semana de janeiro de 2022 foram realizados quase 390 mil testes de Covid-19 pelos laboratórios de medicina diagnóstica associados à Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), representando um aumento de 18% em relação à semana anterior, quando haviam sido realizados 320 mil testes. A taxa de positividade também aumentou, passando de 57% na semana encerrada no dia 23 de janeiro para 60% na última semana do mês. Ainda segundo o levantamento da Abramed, em relação à Influenza, a procura por exames caiu 12% no fim de janeiro, quando foram realizados 150 mil exames. A taxa de positividade também caiu de 7,7% pra 2,8%. O pico da Influenza não ocorreu no mês de janeiro, quando a taxa de positividade ficou em 12,5%, e sim no fim de dezembro, quando essa taxa estava em 41%. Sobre os estoques de insumos para realização dos testes de Covid-19, a Abramed informou que estão sendo repostos após um período de escassez. Em algumas regiões, os estoques já estão normalizados.

*Com informações da repórter Catherina Achuti