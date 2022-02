Após desembarcar em Abu Dhabi, Palmeiras faz testes de Covid-19 e realiza primeiro treino

Gabriel Verón e Joaquín Piquerez, infectados pelo novo coronavírus, devem se reunir com o restante do plantel nos próximos dias

Palmeiras desembarcou em Abu Dhabi, onde disputará o Mundial de Clubes



O Palmeiras desembarcou na manhã desta quinta-feira, 3, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde buscará o seu primeiro título do Mundial de Clubes. Logo após chegar em território árabe, toda delegação do Alviverde passou por testes de detecção da Covid-19, cumprindo os protocolos de saúde estabelecidos pelo país. Na sequência, Abel Ferreira e seus comandados entraram em campo no Zayed Sports City para realizar o primeiro treinamento. Até o momento, o treinador português conta com 27 jogadores para o torneio. Gabriel Verón e Joaquín Piquerez, infectados pelo novo coronavírus, devem se reunir com o restante do plantel nos próximos dias. Segundo a Fifa, o técnico precisará escolher seus 23 atletas até dois dias antes da estreia do time na competição, marcada para o dia 8 de fevereiro, contra Monterrey (México) ou Al Ahly (Egito).

Estamos em Abu Dhabi e já passamos pelos primeiros testes previstos no protocolo de saúde do Mundial de Clubes ✅#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/3MqSWWq1TX — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 3, 2022