TCU cobra Ministério da Saúde para evitar a perda de 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19

Caso a pasta deixe vencer os imunizantes, o prejuízo calculado seria de R$ 1,32 bilhão aos cofres públicos

Denny Cesare/Código 19/Estadão Conteúdo - 21/03/2022 28 milhões doses podem ser desperdiçadas até agora



O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu ao Ministério da Saúde mais agilidade na distribuição de vacinas contra a Covid-19 para não perder 28 milhões de doses, que vencem em agosto deste ano. As vacinas ainda estão sob controle da pasta, já que o alerta foi feito pela Secretaria de Controle Externo da Saúde, em uma auditoria realizada no fim de maio. De acordo com o levantamento, cerca de 26 milhões dos imunizantes são da AstraZeneca, enquanto o restante foi produzido pela Pfizer. Caso a pasta deixe vencer o prazo de validade das vacinas, o prejuízo calculado seria de R$ 1,32 bilhão aos cofres públicos. O principal motivo para a preocupação do TCU é a estagnação na campanha de vacinação.

*Com informações da repórter Paola Cuenca