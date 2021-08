TCU retoma discussão do 5G na semana que vem

Fábio Faria negou pressão por decisão rápida, após pedido de vista do ministro do TCU Aroldo Cedraz

Normalmente, quem pede vista, ganha até dois meses para analisar o questionamento e colocar novamente o assunto em pauta



O governo mantém o entendimento de que é possível realizar o leilão da nova tecnologia móvel 5G em outubro, como era a previsão inicial. Ontem, a maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) votou pela liberação do edital. O ministro Aroldo Cedraz pediu um tempo maior para analisar a questão. Ele apontou a possiblidade de falhas e ilegalidades no edital e defendeu a necessidade de se aprimorar a proposta da Agência Nacional de Telecomunicações. “Temos que ter muito cuidado porque é um assunto de tamanha importância para todo nós, todos os cidadãos brasileiros. Espero que a gente possa, quem sabe, com algumas pequenas sugestões, se não for possível fazê-las, nós pudéssemos melhorar a proposta que chegou da Anatel.”

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, negou pressão por uma decisão rápida. Normalmente, quem pede vista, ganha até dois meses para analisar o questionamento e colocar novamente o assunto em pauta. No caso do leilão do 5G, o TCU decidiu retomar a discussão já na próxima semana. Fábio Faria garantiu que o governo nada teve a ver com isso. “A questão interna do TCU é que eu tenho um respeito muito grande pelos ministros. Tanto que eu disse que só ia me pronunciar após o voto proferido por eles. O que é que a gente fez? Nós fomos, visitamos, eu e o secretário Arthur, para tirar qualquer dúvida do edital.” O ministro afirmou que o leilão do 5G deve ser realizado na primeira quinzena de outubro, após a publicação do acórdão e a finalização do edital.

Ele voltou a se comprometer com investimento, principalmente no Norte do país — o que, segundo ele, vai significar avanços no setor da segurança, educação e também para a cadeia produtiva. “Nós iremos fazer com que o nosso país se torne muito mais competitivo em relação aos outros países. Essa tecnologia vai fazer com que a gente avance em muitas áreas, muitos setores. É um novo Brasil que nós teremos após o 5G, até porque é um leilão não arrecadatório. Então serão praticamente R$ 40 bilhões que serão investidos em telecomunicações.” Segundo a Anatel, o leilão deverá movimentar quase R$ 46 bilhões. Desse total, R$ 37 bilhões se referem a compromissos de investimentos. O restante, algo em torno de R$ 8,1 bilhões, deverá ser arrecadado pelo Tesouro Nacional.

