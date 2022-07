Temer costura aliança do MDB com Lula no 1º turno; Baleia Rossi mantém convenção em favor de Tebet

Movimentação de bastidores conta com apoio de 11 lideranças do partido, que já declaram apoio ao ex-presidente petista

Marcos Corrêa/PR O ex-presidente da República do Brasil Michel Temer (MDB)



Onze líderes do MDB decidiram apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Palácio do Planalto já no 1º turno das eleições. A situação gerou um clima de tensão no partido, que tem como pré-candidata oficial a senadora Simone Tebet. O presidente da legenda, o deputado federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, conhecido como Baleia Rossi, usou as redes sociais para comentar o caso e defender a candidatura própria do partido. Ele escreveu que o MDB, o PSDB e o Cidadania vão realizar suas convenções partidárias no dia 27 de julho para confirmar a candidatura da senadora. Entretanto, pessoas próximas aos líderes do MDB ouvidas pela reportagem afirmam que, mesmo com os pronunciamentos de Rossi e Tebet na última terça-feira, 19, o ex-presidente Michel Temer (MDB), nos bastidores, segue costurando uma aliança com Lula para a corrida presidencial de 2022.

*Com informações do repórter Maicon Mendes

@MDB_Nacional @PSDBoficial @23cidadania que atendem pelo nome de CENTRO DEMOCRÁTICO decidiram que suas convenções nacionais para homologar @simonetebetbr como candidata à Presidência do Brasil serão no dia 27 de julho. Esta data está mantida.#SiimoneSIM — Baleia Rossi (@Baleia_Rossi) July 19, 2022